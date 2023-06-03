Защитник «Локомотива» Митай: «Галактионов нас вдохновляет. Борьба с «Зенитом» — наша цель»

Защитник «Локомотива» Марио Митай подвел итоги сезона для команды.

Железнодорожники в 30-м туре РПЛ обыграли «Торпедо» (3:1) и заняли 8-е место в турнирной таблице (45 очков).

«Я молодой игрок. У меня стиль — спокойно играть. Личные итоги сезона? Когда молодой игрок переходит в новую команду, новую страну... Думаю, для начала неплохо. Галактионов? Вторая половина сезона показывает все. Тренер нас вдохновляет. Борьба с «Зенитом»? Это наша цель. Но мы будем идти к ней постепенно», — сказал Митай.

19-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.