Защитник «Локомотива» Морозов — о победе над «Сочи»: «Набрали важнейшие три очка»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал «СЭ» победу в матче 6-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

«Непростая игра, было много борьбы, никто не хотел уступать. Плюс довольно тяжелое поле тоже сыграло свою роль. Получился такой матч, что прежде всего нужно было проявить характер, перетерпеть. Рад, что удалось это сделать. Мы забили гол и по такой игре нужно было любой ценой удержать преимущество, сохранять концентрацию и безошибочно действовать в обороне. Хорошо, что у нас это получилось, набрали важнейшие три очка», — сказал Морозов «СЭ».

После 6 туров РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место, набрав 9 очков. «Сочи» идет на 12-й позиции.