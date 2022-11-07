Тикнизян: «Надеюсь, что в матче со «Спартаком» заставим наших болельщиков улыбаться»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком».

— Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен. Если вспомнить конкретный эпизод после игры с «Динамо», когда я вышел на парковку, то изначально я пошел туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды. К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повелся на провокацию. Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь. Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребенком. Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками. К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов. Я — человек, который все принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью. Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжелой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

— Перед матчем со «Спартаком» у болельщиков большой настрой на дерби. Что можешь им сказать?

— Каждый человек, который приходит на стадион, для команды важен. Надеюсь, что со «Спартаком» будет так же много народу, как и с ЦСКА. Каждый в команде хочет победить. Я думаю, видно по самоотдаче, что мы к этой ситуации неравнодушны. Надеюсь, что в матче со «Спартаком» мы заставим наших болельщиков улыбаться.

Матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» состоится 12 ноября. Начало игры — 19.30 (мск).