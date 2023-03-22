Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал игру своей команды после возобновления сезона.

«Когда команда премьер-лиги приезжает играть с клубом первой лиги, не должно быть в лексиконе слова «повезло». Мы должны были побеждать, но стоит с уважением отнестись к «Акрону». Ребята бились и достигли успеха. Поздравляю «Акрон» с победой. Да, мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении «Локомотива». Для нас каждая игра весной — это финал, у нас нет права на ошибку», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В чемпионате России «Локомотив» занимает 11-е место, имея в своем активе 22 очка.