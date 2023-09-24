Тикнизян: «Москалев безобразно судил игру с «Зенитом». Было много спорных моментов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

— Надеюсь, эта победа будет началом чего-то большего, и в следующих играх мы будем чувствовать себя гораздо лучше, — сказал футболист.

— Что произошло в конце матча?

— Честно, я не люблю говорить про судейство и оставляю какие-то комментарии экспертам. Но думаю, Москалев сегодня безобразно судил игру. Было много спорных моментов, это было видно на повторах, когда чирк — рикошет, нужно ставить угловой, а он ставит от ворот. Аут в нашу сторону, он свистит в сторону «Зенита». И последний момент с Венделом — он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда можно драться? Я за толчок получил вторую желтую, удалили меня. Я не прав, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют!