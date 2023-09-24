Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:10

Тикнизян: «Москалев безобразно судил игру с «Зенитом». Было много спорных моментов»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

— Надеюсь, эта победа будет началом чего-то большего, и в следующих играх мы будем чувствовать себя гораздо лучше, — сказал футболист.

— Что произошло в конце матча?

— Честно, я не люблю говорить про судейство и оставляю какие-то комментарии экспертам. Но думаю, Москалев сегодня безобразно судил игру. Было много спорных моментов, это было видно на повторах, когда чирк — рикошет, нужно ставить угловой, а он ставит от ворот. Аут в нашу сторону, он свистит в сторону «Зенита». И последний момент с Венделом — он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда можно драться? Я за толчок получил вторую желтую, удалили меня. Я не прав, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют!

24&nbsp;сентября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Артем Дзюба в&nbsp;борьбе со&nbsp;Страхиней Эраковичем. Кто хоронил «Локо»? Зря! Дзюба вернулся в Питер и помог своим обыграть «Зенит»

Наяир Тикнизян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Краснодар» — «Урал»: Ленини забил первым касанием после выхода на замену
Цорн высоко отозвался о Тикнизяне после его гола «Зениту»: «Все, чего достиг — заслужил»
«Ростов» — ЦСКА: Файзуллаев сравнял счет в матче
«Ростов» — ЦСКА: Чалов забил второй гол армейцев
«Ростов» — ЦСКА: видео голов
ЦСКА сравнял счет в матче с «Ростовом» — 3:3. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов рассказал о стычке в матче с «Зенитом»: «Вендел чуть-чуть душил»

«Ростов» — ЦСКА: Голенков забил в начале второй тайма