Тикнизян: «Изидор любит «Локомотив». Клуб дал многое ему, как и он в ответ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ» об общении с нападающим «Зенита» Вильсоном Изидором.

«Общаемся с Изидором. Насколько я знаю, у него была возможность уехать в зарубежную команду. Там не срослось, это повлияло на его настроение. «Локомотив» дал многое Изидору, как и он клубу. Так бывает, когда на какой-то почве не сошлись. Он любит «Локомотив», это правда. Изидор всегда это показывал своей игрой, не держу на него никакого зла. Это его выбор и его решение. Главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно», — сказал Тикнизян «СЭ».

В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.