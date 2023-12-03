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Сегодня, 21:05

Тикнизян: «Почему бы и не играть в таких погодных условиях? Мы за это получаем огромные деньги»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Страхиня Эракович и Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«А почему бы и не играть в таких погодных условиях? Мы за это получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности искренне и с максимальной самоотдачей. Сегодня люди, которые сидели на трибуне, им было тоже не совсем хорошо в такую погоду. Поддержка от них ощущалась. Спасибо им огромное», — сказал Тикнизян.

Также защитник поделился мнением, стоит ли переходить на систему «весна-осень».

«Сложно сказать, я уже привык к той, которая у нас сейчас. Не мне на эти вопросы отвечать», — добавил Тикнизян.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo; после ошибки Михаила Кержакова. Мороз и «Локо» свергли «Зенит» с престола. У Дзюбы — голевой пас
Наяир Тикнизян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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