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Сегодня, 08:36

Защитник «Локомотива» Ненахов: «После того, как я сфолил, Вендел решил меня ударить»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о потасовке в концовке матча 9-го тура с «Зенитом» (1:2).

— Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить, — приводит «Спорт День за Днем» слова Ненахова.

— Вас по голове.

— Да, и в принципе так вышло, что ребята заступились за меня.

На 90+5-й минуте встречи между игроками «Зенита» и «Локомотива» произошла массовая потасовка. Инцидент начался после того, как Ненахов нарушил правила против полузащитника сине-бело-голубых Вендела в центре поля и сам оказался на газоне.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nenakhov-posle-togo-kak-ya-sfolil-vendel-reshil-menya-udarit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Максим Ненахов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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