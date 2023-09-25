Защитник «Локомотива» Ненахов: «После того, как я сфолил, Вендел решил меня ударить»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о потасовке в концовке матча 9-го тура с «Зенитом» (1:2).

— Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить, — приводит «Спорт День за Днем» слова Ненахова.

— Вас по голове.

— Да, и в принципе так вышло, что ребята заступились за меня.

На 90+5-й минуте встречи между игроками «Зенита» и «Локомотива» произошла массовая потасовка. Инцидент начался после того, как Ненахов нарушил правила против полузащитника сине-бело-голубых Вендела в центре поля и сам оказался на газоне.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.