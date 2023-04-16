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Сегодня, 18:10

Защитник «Локомотива» Ненахов высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Матч с ЦСКА — это, в первую очередь, проверка для нас, потому что и у них хорошая команда, и мы набрали темп, у нас хорошие игроки. Поэтому будет интересно. Сами ждем этот матч», — приводит «РБ Спорт» слова Ненахова.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московский клуб выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-nenahov-vy-skazalsya-o-predstoyashhem-matche-s-tsska/
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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