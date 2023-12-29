Защитник «Локомотива» Ненахов о цели на 2024 год: «Хочется уже что-то выиграть»

Сегодня, 13:15
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.
— Что бы вы пожелали болельщикам в новом году?
— Хочу, чтобы наши прекрасные болельщики почаще ходили на стадион, поддерживали нас. Это очень приятно! Мы будем стараться для них. А они, надеюсь, будут стараться для нас.
— А себе что бы пожелали?
— В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай Бог, если так все сложится!
— Как будете проводить новогодние праздники?
— Новогодние каникулы буду проводить проводить в кругу семьи.
«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.