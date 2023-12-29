Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Защитник «Локомотива» Ненахов о цели на 2024 год: «Хочется уже что-то выиграть»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

— Что бы вы пожелали болельщикам в новом году?

— Хочу, чтобы наши прекрасные болельщики почаще ходили на стадион, поддерживали нас. Это очень приятно! Мы будем стараться для них. А они, надеюсь, будут стараться для нас.

— А себе что бы пожелали?

— В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай Бог, если так все сложится!

— Как будете проводить новогодние праздники?

— Новогодние каникулы буду проводить проводить в кругу семьи.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

0
Читайте также
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Камоцци: «Возвращение в Россию будет лучшим вариантом для Азмуна»

Защитник «Локомотива» Ненахов: «Самое запоминающееся событие года — две победы над «Зенитом»!»