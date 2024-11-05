Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:47

Защитник «Локомотива» Ньямси заявил, что ему удобно играть в паре с Монтесом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал о взаимодействии на поле с новичком команды Сесаром Монтесом.

«Мне удобно играть в паре с Монтесом. У нас с ним наладилась неплохая связь, и мы стараемся показывать свои лучшие качества, находясь вместе на поле. Сесар — футболист высокого уровня», — цитирует Ньямси Legalbet.

Монтес присоединился к «Локомотиву» в сентябре, перейдя из испанской «Альмерии». Он провел за красно-зеленых семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Контракт 27-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
Сесар Монтес

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Форварда ЦСКА Мусаева чаще других проверяли на допинг в этом году
Тарханов: «Не считаю, что шесть очков — большой разрыв»
Продление Кордобы — шаг реально амбициозного клуба, идущего за золотом. Минус для «Краснодара» лишь один
Медина — о Виллиане Жозе: «Когда он получит хороший шанс заявить о себе в «Спартаке», то воспользуется им»
«Краснодар» продлил контракт с лучшим бомбардиром. Летом Кордоба мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»
Кордоба будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год по новому контракту с «Краснодаром»
Сегодня
Вчера
Неделя