Защитник «Локомотива» Ньямси заявил, что ему удобно играть в паре с Монтесом

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал о взаимодействии на поле с новичком команды Сесаром Монтесом.

«Мне удобно играть в паре с Монтесом. У нас с ним наладилась неплохая связь, и мы стараемся показывать свои лучшие качества, находясь вместе на поле. Сесар — футболист высокого уровня», — цитирует Ньямси Legalbet.

Монтес присоединился к «Локомотиву» в сентябре, перейдя из испанской «Альмерии». Он провел за красно-зеленых семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Контракт 27-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года.