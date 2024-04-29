Защитник «Локомотива» Ньямси заявил, что Москва чище Парижа

Сегодня, 19:00
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже. Он отметил, что ему больше нравится жить в России.
«Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.
Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», — цитирует Ньямси «РБ Спорт».
Ньямси перешел в «Локомотив» в прошедшее зимнее трансферное окно. В первой половине этого сезона Жерзино провел за «Страсбур» 13 игр в чемпионате Франции.