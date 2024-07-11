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Сегодня, 07:11

Защитник «Локомотива» Погостнов рассчитывает закрепиться в составе команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов заявил, что рассчитывает закрепиться в составе команды после возвращения из аренды в дзержинском «Арсенале».

«Приятно вернуться в «Локомотив», рад снова сыграть на домашней арене. Да, сейчас в команде произошли большие изменения, много молодых ребят сейчас тренируется с главной командой. Конкуренция? Она всегда была высокой в «Локомотиве». Хочу воспользоваться шансом, чтобы закрепиться в составе», — приводит Metaratings слова Погостнова.

Погостнов выступал за дзержинский «Арсенал» с марта 2024 года. 20-летний россиянин провел 13 матчей за команду из Белоруссии и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings
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