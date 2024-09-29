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Сегодня, 18:59

Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал, что Баринов много помогает молодым игрокам

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Центральный защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал, кто в составе железнодорожников помогает молодым футболистам больше всего.

«Адаптация в первой команде у меня уже достаточно давно прошла. Я просто прошлый сезон проводил в аренде, а так многих ребят хорошо знаю. Кто больше всего помогает в команде? Выбрать кого-то одного трудновато, но, наверное, можно выделить Диму Баринова. Он больше остальных подсказывает, что-то говорит, дает советы», — цитирует Погостнова Legalbet.

«Локомотив» после 10 игр чемпионата России с 24 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)

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