Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о целях команды на остаток сезона

Сегодня, 16:35
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов ответил «СЭ» на вопрос о целях команды на оставшиеся матчи сезона.
В воскресенье, 9 апреля железнодорожники уступили «Зениту» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.
— «Зенит» невозможно победить?
— Нет, так сказать нельзя. Они такие же люди, игроки, как и все. С ними можно играть спокойно.
— Цель по сохранению команды в РПЛ фактически решена. Что сейчас стоит перед командой?
— Цель выходить на каждый матч и побеждать. Только так.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.