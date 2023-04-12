Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о целях команды на остаток сезона

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов ответил «СЭ» на вопрос о целях команды на оставшиеся матчи сезона.

В воскресенье, 9 апреля железнодорожники уступили «Зениту» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

— «Зенит» невозможно победить?

— Нет, так сказать нельзя. Они такие же люди, игроки, как и все. С ними можно играть спокойно.

— Цель по сохранению команды в РПЛ фактически решена. Что сейчас стоит перед командой?

— Цель выходить на каждый матч и побеждать. Только так.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.