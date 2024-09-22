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Сегодня, 11:20

Защитник «Локомотива» Погостнов сравнил уровень РПЛ и чемпионата Белоруссии

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Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов сравнил уровень чемпионата Белоруссии и РПЛ.

«Уровень чемпионата Беларуси пониже, чем РПЛ, тут даже сравнивать не стоит. Но если рассматривать Беларусь, как вариант с тем, чтобы получать стабильную игровую практику, то игра там может пойти на пользу», —приводит слова Погостного Legalbet.

Во второй части прошлого сезона Погостнов выступал за дзержинский «Арсенал». В нынешней кампании 20-летний россиянин провел четыре матча в составе «Локомотива», отметившись одним голом.

Источник: Legalbet

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