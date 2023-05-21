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Сегодня, 18:09

Погостнов — об игре с «Факелом»: «Нельзя сказать, что это легкая победа»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал победу команды над «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ (1:0).

«Максимально тяжелый матч. «Факел» — достаточно боевой соперник. Игра была очень тяжелая, с постоянными стыками. Нельзя сказать, что это легкая победа. Бывают моменты, когда атакуешь и создаешь моменты ты, а бывает, когда могут поджать тебя. Мы отзащищались у своих ворот, потом удалось забить — в итоге победили», — приводит «Чемпионат» слова Погостнова.

«Локомотив» с 39 очками расположился на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» занимает 12-е место, набрав 27 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Динамо». Воронежская команда встретится с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5110301-zaschitnik-lokomotiva-pogostnov-vyskazalsya-o-minimalnoj-pobede-nad-fakelom.html
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