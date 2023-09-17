Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:33

Сильянов о ротации защитников в «Локомотиве»: «Тренер пробует разные варианты, у нас все молодые»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Атмосфера в команде хорошая. Не знаю, что случилось. В первом тайме могли забить, потом пропустили глупые голы. Не знаю, почему такая слабая реализация. Ротация защиты? Тренер пробует разные варианты, у нас все защитники молодые. Надо привыкнуть», — сказал Сильянов.

«Локомотив» прервал серию из четырех матчей без поражений, команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 8 матчах.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 24 сентября.

Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Майя Хромых: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Елизавета Туктамышева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
В США заявили об уничтожении Россией лучших подготовленных НАТО бригад ВСУ
Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Галактионов назвал болезненным поражение «Локомотива» от «Оренбурга»: «Мы не имели права проигрывать дома»
Деограсия создал монстра в РПЛ! «Оренбург» выключил Дзюбу и нокаутировал «Локомотив»
Воробьев о победе «Оренбурга» над «Локомотивом»: «Я счастлив! Вышел после травмы и сразу забил. Что может быть лучше?»
РПЛ: «Спартак» обыграл «Сочи», «Зенит» разгромил «Рубин» и другие матчи 8-го тура
«Локомотив» дома проиграл «Оренбургу» — 0:2: онлайн-трансляция
«Локомотив» дома уступил «Оренбургу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев о победе «Оренбурга» над «Локомотивом»: «Я счастлив! Вышел после травмы и сразу забил. Что может быть лучше?»

Галактионов назвал болезненным поражение «Локомотива» от «Оренбурга»: «Мы не имели права проигрывать дома»