Сильянов о ротации защитников в «Локомотиве»: «Тренер пробует разные варианты, у нас все молодые»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Атмосфера в команде хорошая. Не знаю, что случилось. В первом тайме могли забить, потом пропустили глупые голы. Не знаю, почему такая слабая реализация. Ротация защиты? Тренер пробует разные варианты, у нас все защитники молодые. Надо привыкнуть», — сказал Сильянов.

«Локомотив» прервал серию из четырех матчей без поражений, команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 8 матчах.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 24 сентября.