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Сегодня, 10:10

Магкеев сожалеет, что «Локомотив» не смог отметить дебют Дзюбы из-за поражения «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за клуб.

«Объективно второй тайм против «Спартака» был намного лучше. Если мы будем так играть, то у нас будет очень много шансов во второй игре. Поздравили Дзюбу? К сожалению, результатом не смогли. Надеюсь, во второй игре поздравим. Заслужили ничью. Но нам нужно принять этот факт и все», — сказал Магкеев «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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