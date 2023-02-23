0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

Магкеев — о критике Бериши: «Я посмеялся. Он наврал про установку»

Магкеев отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Бериши, который усомнился в футбольных качествах россиянина
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, который усомнился в футбольных качествах россиянина.

«Высказывание Бериши? Да, мне прислали. Я посмеялся. Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет. Во-первых, не знаю, в каком человек сне увидел, что выиграл каждое единоборство в первой игре. Это большой вопрос. Во-вторых, он наврал про установку. У меня есть друзья, с которыми мы подкалываем друг друга. Поверьте мне, я бы узнал это довольно-таки раньше, если бы тренер такую установку давал», — сказал Магкеев «СЭ».

В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 18 матчей.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Лаксальт получил травму колена
Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»
Магкеев сожалеет, что «Локомотив» не смог отметить дебют Дзюбы из-за поражения «Спартаку»
Магкеев: «Теперь мы выглядим как команда!»
Магкеев считает, что трансферы «Локомотива» помогут клубу бороться с любой командой РПЛ
«Сочи» подписал бразильского полузащитника Мигела Силвейру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магкеев сожалеет, что «Локомотив» не смог отметить дебют Дзюбы из-за поражения «Спартаку»

Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»