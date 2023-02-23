Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, который усомнился в футбольных качествах россиянина.

«Высказывание Бериши? Да, мне прислали. Я посмеялся. Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет. Во-первых, не знаю, в каком человек сне увидел, что выиграл каждое единоборство в первой игре. Это большой вопрос. Во-вторых, он наврал про установку. У меня есть друзья, с которыми мы подкалываем друг друга. Поверьте мне, я бы узнал это довольно-таки раньше, если бы тренер такую установку давал», — сказал Магкеев «СЭ».

В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 18 матчей.