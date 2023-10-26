Защитник «Локомотива» Магкеев: «Хочется помочь тем людям, которые ни в чем не виноваты»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев ответил на вопрос «СЭ» о благотворительной помощи детям, пострадавшим от конфликта на Украине.

«Делаю это уже некоторое время. Когда Елене Болотовой приходит информация о пострадавших, она присылает мне. Если есть возможность помочь, я всегда стараюсь откликнуться. Дети — это самое важное на Земле, как бы это ни звучало. Вместе с Леной мы прорабатываем варианты, в какой санаторий можно отправить, обсуждаем разные вопросы. С логистикой нам очень помогает генерал-лейтенант Анатолий Ильич Бибилов, за что ему огромное спасибо! Нет такого, что ты просто отправил, и этим кто-то занимается. Мы контролируем этот процесс. Хочется помочь тем людям, которые ни в чем не виноваты, у которых только начинается жизнь. Хочется сделать их жизнь чуточку легче, добавить радости и положительных эмоций. Просто хочется помочь», — сказал Магкеев «СЭ».

Ранее стало известно, что защитник «Локомотива» оказал помощь в реабилитации ребенка из ЛНР, получившего тяжелое ранение после обстрела автостанции в Алчевске.