Магкеев считает, что неудаление Зайнутдинова повлияло на ход игры

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал матч против ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

«Эпизод с моим участием, когда игрок ЦСКА мог получить красную карточку? Не хотелось бы обсуждать судейство, это не моя тема, но, на мой взгляд, это удаление, — цитирует Магкеева ТАСС. — Повлияло ли это решение на дальнейший ход игры? Думаю, да».

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).