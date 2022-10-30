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Сегодня, 13:11

Магкеев считает, что неудаление Зайнутдинова повлияло на ход игры

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал матч против ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

«Эпизод с моим участием, когда игрок ЦСКА мог получить красную карточку? Не хотелось бы обсуждать судейство, это не моя тема, но, на мой взгляд, это удаление, — цитирует Магкеева ТАСС. — Повлияло ли это решение на дальнейший ход игры? Думаю, да».

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).

Источник: https://tass.ru/sport/16196759

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Бактиер Зайнутдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Магкеев
1
2
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