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Сегодня, 20:27

Тикнизян о Николиче: «Всегда называл Марко мистером. Я его очень сильно уважаю»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал «СЭ» возращение тренера ЦСКА Марко Николича в РПЛ.

Николич тренировал «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года. В июне 2024 года сербский специалист подписал контракт с ЦСКА.

«Я всегда называл Марко [Николича] мистером. Это тренер, который привлек меня в «Локомотив». Я его очень сильно уважаю, как и любого тренера, с которым мне довелось работать на разных этапах карьеры», — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян — воспитанник ЦСКА. Футболист перешел в «Локомотив» в августе 2021 года.

В сезоне-2024/25 Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Локомотив».

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