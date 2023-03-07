Защитник «Локомотива» Тикнизян вызван в сборную Армении

Сегодня, 13:06
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — цитирует слова Тикнизяна сайт «Локомотива».
Игра Армении с Турцией состоится 25 марта.
Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную сборные России. В этом сезоне РПЛ 23-летний футболист провел в РПЛ 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.