Защитник «Локомотива» Тин Едвай оценил результаты команды в нынешнем сезоне.

В субботу, 1 октября, «железнодорожники» потерпели поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо, — приводит слова Едвая «РБ Спорт». — Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В игре с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный мяч плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться... Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу».

Защитник заявил, что верит в главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Я ничего не знаю об отставке Циннбауэра. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Игроки выполняют все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Но я верю в тренера», — сказал он.

После 11 туров РПЛ московский клуб набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.