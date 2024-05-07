Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Жерзино Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил РПЛ с французской лигой 1.

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно — во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

27-летний футболист считает, что уровень РПЛ и лиги 1 примерно одинаковый. Также защитник отметил, что адаптировался к игре в России и летом не собирается уходить из «Локомотива».

Ньямси перешел в московский клуб зимой 2024 года из «Страсбура». Защитник сыграл за железнодорожников 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
3
Обсудить
Читайте также
Экс-игрок ЦСКА Жо попал в тюрьму в Бразилии
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Бразильцам стало скучно, Семак жалуется на удачу, а очков также мало, как при Манчини. Что происходит в «Зените» после поражения от «Факела»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Азмун выразил надежду, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

Рахимов считает, что шутка Безрукова не скажется на общении футболистов и тренеров с прессой