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Сегодня, 17:32

Защитник Магкеев покинул «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Защитник Станислав Магкеев покинул «Локомотив», сообщает-пресс-служба команды.

«Благодарим Стаса за годы, проведенные в команде, желаем удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Магкеев ни разу не сыграл за железнодорожников в текущем сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

Ранее агент россиянина сообщил, что ведутся переговоры с клубами РПЛ.

За основу «Локо» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году. Всего провел 79 матчей, сыграв и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Вместе с «Локо» стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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