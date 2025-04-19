Сегодня, 15:29
Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, вышедший на замену в конце матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), за несколько минут успел получить желтую карточку за неспортивное поведение и прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол.
Это удаление стало для футболиста уже третьим в нынешнем сезоне, хотя сыграл он всего в 11-й раз. Помимо него 3 красные карточки за 11 матчей в одном сезоне получали Александр Гацкан («Ростов», сезон-2016/17) и Валерий Чуперка («Тамбов», сезон-2019/20). При этом им понадобилось 15 туров, а не 25, как Алибекову.
Три удаления за один турнир — рекорд чемпионата России, который Алибеков теперь делит с десятью предшественниками. Правда, с Александром Ореховым в 2007 году случилась странная ситуация. В гостевом матче с «Лучом-Энергией» судья Алексей Сергеев отправил защитника «Кубани» в раздевалку после первого же предупреждения, перепутав его с Виталием Калешиным. Краснодарцы доиграли в меньшинстве, но дисквалификация Орехова была отменена, он попал в состав на матч с «Томью» и получил две желтые карточки к 76-й минуте.
Все футболисты, которые получили три красных карточки за один чемпионат
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
3-я карточка (номер тура)
|
Номер матча
|
Матчи*
|
Валерий Чуперка
|
2019/20
|
Тамбов
|
15-й
|
11-й
|
23
|
Александр Гацкан
|
2016/17
|
Ростов
|
15-й
|
11-й
|
24
|
Муталип Алибеков
|
2024/25
|
Динамо Мх
|
25-й
|
11-й
|
11
|
Лассана Диарра
|
2013/14
|
Анжи/Локомотив
|
19-й
|
16-й
|
21
|
Сергей Жуненко
|
1995
|
Ротор
|
26-й
|
18-й
|
23
|
Леандро Фернандес
|
2007
|
Динамо
|
22-й
|
19-й
|
25
|
Юрий Ковтун
|
1995
|
Динамо
|
23-й
|
21-й
|
25
|
Александр Черников
|
2021/22
|
Краснодар
|
27-й
|
21-й
|
21
|
Эрик Яхимович
|
1999
|
Динамо
|
28-й
|
22-й
|
23
|
Александр Орехов
|
2007
|
Кубань
|
25-й
|
23-й
|
25
|
Дмитрий Тарасов
|
2010
|
Локомотив
|
30-й
|
26-й
|
26
* Всего матчей в чемпионате.