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Сегодня, 15:29

Защитник махачкалинского «Динамо» Алибеков повторил рекорд РПЛ — у него 3 удаления в 11 матчах сезона

Кирилл Бурдаков
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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, вышедший на замену в конце матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), за несколько минут успел получить желтую карточку за неспортивное поведение и прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Это удаление стало для футболиста уже третьим в нынешнем сезоне, хотя сыграл он всего в 11-й раз. Помимо него 3 красные карточки за 11 матчей в одном сезоне получали Александр Гацкан («Ростов», сезон-2016/17) и Валерий Чуперка («Тамбов», сезон-2019/20). При этом им понадобилось 15 туров, а не 25, как Алибекову.

Три удаления за один турнир — рекорд чемпионата России, который Алибеков теперь делит с десятью предшественниками. Правда, с Александром Ореховым в 2007 году случилась странная ситуация. В гостевом матче с «Лучом-Энергией» судья Алексей Сергеев отправил защитника «Кубани» в раздевалку после первого же предупреждения, перепутав его с Виталием Калешиным. Краснодарцы доиграли в меньшинстве, но дисквалификация Орехова была отменена, он попал в состав на матч с «Томью» и получил две желтые карточки к 76-й минуте.

Все футболисты, которые получили три красных карточки за один чемпионат

Игрок

Сезон

Команда

3-я карточка (номер тура)

Номер матча

Матчи*

Валерий Чуперка

2019/20

Тамбов

15-й

11-й

23

Александр Гацкан

2016/17

Ростов

15-й

11-й

24

Муталип Алибеков

2024/25

Динамо Мх

25-й

11-й

11

Лассана Диарра

2013/14

Анжи/Локомотив

19-й

16-й

21

Сергей Жуненко

1995

Ротор

26-й

18-й

23

Леандро Фернандес

2007

Динамо

22-й

19-й

25

Юрий Ковтун

1995

Динамо

23-й

21-й

25

Александр Черников

2021/22

Краснодар

27-й

21-й

21

Эрик Яхимович

1999

Динамо

28-й

22-й

23

Александр Орехов

2007

Кубань

25-й

23-й

25

Дмитрий Тарасов

2010

Локомотив

30-й

26-й

26

* Всего матчей в чемпионате.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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