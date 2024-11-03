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Сегодня, 14:49

Кирш: «Соболев — большой и неудобный нападающий, один из сильнейших форвардов РПЛ»

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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш подвел итог матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Как оценю игру «Динамо» против действующего чемпиона? Неплохо выступили, но могли и лучше. Думаю, что во втором тайме имели хорошую возможность отыграться. Тяжело ли было играть против Соболева? Соболев — большой и неудобный нападающий. Он — один из сильнейших форвардов в РПЛ. Против него действительно непросто.

У «Динамо» одна из лучших оборон лиги, но с «Зенитом» пропустили два быстрых гола. Что пошло не так на старте? Сложно ответить, будем разбираться позже», — приводит слова Кирша в Metaratings.ru.

Кирш является воспитанником «Зенита». Этим летом 20-летний защитник перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2024/25, с возможностью выкупа.

«Динамо» находится на 11 строчке турнирной таблицы, «Зенит» занимает второе место.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит

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