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Кагермазов: «У «Краснодара» хорошие шансы прервать гегемонию «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов заявил «СЭ», что в этом сезоне РПЛ у «Краснодара» есть хорошие шансы прервать гегемонию «Зенита».

В субботу, 3 ноября «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Если посмотреть на всех соперников, с которыми вы сыграли, «Зенит» — самый сильный из них?

—По составу точно сильный. Но по игре были соперники и потяжелее. Например, с «Локомотивом» на выезде было непросто.

— Есть ли в этом сезоне шансы у того же «Локо» или «Краснодара» прервать гегемонию «Зенита»?

— У «Краснодара» хорошие шансы, они реально могут зацепиться за золото. Но у «Зенита» два состава классных игроков. И на дистанции он хорош. В любом случае будет интересно посмотреть за чемпионской гонкой», — сказал Кагермазов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Кагермазов сыграл 14 матчей и отметился одним голом. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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