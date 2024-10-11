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Сегодня, 10:35

Пальцев: «В «Зенит» бы не пошел. Там и без меня достаточно людей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не стал бы переходить в «Зенит».

— Ты называл несколько клубов, куда бы ты пошел. Там нет «Зенита».

— Там и без меня достаточно людей.

— Туда бы не пошел?

— Нет. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах — есть.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись 1 результативной передачей.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит

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