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9 октября, 11:10

Защитник махачкалинского «Динамо» Сандрачук пропустит 8 месяцев из-за травмы колена

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о травме защитника Александра Сандрачука.

«За пять минут до вашего звонка получил сообщение о том, что Сандрачука успешно прооперировали. Восемь месяцев [пропустит], бедолага. У него и кресты, и мениск», — сказал Гаджиев «СЭ».

В матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) Сандрачук покинул поле на носилках.

22-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена. Сообщается, что 9 октября состоится операция, после которой срок его восстановления составит от шести месяцев.

Сандрачук выступает за «Динамо» с лета прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев

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