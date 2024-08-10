Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов: «Краснодар» — самая хорошая команда РПЛ по всем критериям"

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте сезона. В 4-м туре РПЛ команда уступила «Локомотиву» (0:2).

— Что думаете по старту сезона?

— По очкам, конечно, неудовлетворительно. Сейчас у нас проходит адаптация, поэтому чем дальше, тем легче нам будет.

— Кто больше виноват в сегодняшнем поражении: оборона или атака?

— Все в равной степени. Если там не забили, здесь пропустили, то точно виноваты все.

— С кем из РПЛ на данный момент вам больше всего понравилось играть?

— С «Краснодаром». Команда хорошо действует с мячом и дает играть другим.

— А если не по футбольным критериям?

— Тоже «Краснодар». Это самая хорошая команда РПЛ по всем критериям.

— Какое у вас есть главное оружие, чтобы обыграть «Динамо» в следующем матче?

— Наш дух и желание. Это самое главное, что у нас есть!

Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами. В следующем туре РПЛ команда сыграет против «Ахмата».

Константин Передерий