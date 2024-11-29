Защитник «Динамо» Джапо: «В Дагестане чувствую себя как дома»

Сегодня, 18:49
Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо поделился мнением о жизни в Дагестане.
— Насколько комфортно вам жить в Дагестане?
— Я еще в процессе адаптации, но могу сказать, что ощущаю себя как дома. Меня здорово приняли, — сказал футболист «РБ Спорт».
— Как проходит ваш обычный день?
— Просыпаюсь, завтракаю и еду на тренировку. Как-то так. У нас очень много теорий.
— А если взять день, когда нет тренировок?
— Практически все то же самое, но добавляю к этому прогулки по городу, очень люблю ходить пешком.
Словенец перешел в «Динамо» из «Домжале» в июле этого года за 300 тысяч евро.