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Сегодня, 18:49

Защитник «Динамо» Джапо: «В Дагестане чувствую себя как дома»

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Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо поделился мнением о жизни в Дагестане.

— Насколько комфортно вам жить в Дагестане?

— Я еще в процессе адаптации, но могу сказать, что ощущаю себя как дома. Меня здорово приняли, — сказал футболист «РБ Спорт».

— Как проходит ваш обычный день?

— Просыпаюсь, завтракаю и еду на тренировку. Как-то так. У нас очень много теорий.

— А если взять день, когда нет тренировок?

— Практически все то же самое, но добавляю к этому прогулки по городу, очень люблю ходить пешком.

Словенец перешел в «Динамо» из «Домжале» в июле этого года за 300 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
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