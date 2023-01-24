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Сегодня, 15:14

Защитник молодежной сборной Казахстана в скором времени может перейти в «Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник молодежной сборной Казахстана и «Турана» Лев Скворцов в скором времени перейдет в подмосковные «Химки», сообщает «РБ Спорт».

Соглашение с футболистом будет рассчитано на 1,5 года.

По информации издания, стороны близки к завершению сделки. Защитник прошел два сбора с командой, где впечатлил тренерский штаб подмосковного клуба.

Ранее Скворцов выступал за «Астану» и «Атырау».

В текущем сезоне 22-летний казах провел за «Туран» 46 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 200 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-blizki-k-podpisaniyu-poluzashhitnika-molodezhnoj-sbornoj-kazahstana/
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РПЛ
ФК Химки
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