Защитник молодежной сборной Казахстана в скором времени может перейти в «Химки»

Сегодня, 15:14
Защитник молодежной сборной Казахстана и «Турана» Лев Скворцов в скором времени перейдет в подмосковные «Химки», сообщает «РБ Спорт».
Соглашение с футболистом будет рассчитано на 1,5 года.
По информации издания, стороны близки к завершению сделки. Защитник прошел два сбора с командой, где впечатлил тренерский штаб подмосковного клуба.
Ранее Скворцов выступал за «Астану» и «Атырау».
В текущем сезоне 22-летний казах провел за «Туран» 46 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 200 тысяч евро.