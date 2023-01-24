Защитник молодежной сборной Казахстана в скором времени может перейти в «Химки»

Защитник молодежной сборной Казахстана и «Турана» Лев Скворцов в скором времени перейдет в подмосковные «Химки», сообщает «РБ Спорт».

Соглашение с футболистом будет рассчитано на 1,5 года.

По информации издания, стороны близки к завершению сделки. Защитник прошел два сбора с командой, где впечатлил тренерский штаб подмосковного клуба.

Ранее Скворцов выступал за «Астану» и «Атырау».

В текущем сезоне 22-летний казах провел за «Туран» 46 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 200 тысяч евро.