Защитник «Динамо»: «Уверен, что можем бороться за тройку. «Зенит» оступился, а «Спартак» неидеальный»

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга чемпионата России.

«Динамо» претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, «Ростов» оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка. Я уверен, что мы можем бороться. «Зенит» отступился. «Спартак» неидеальный, они с «Сочи» вничью сыграли. Все покажет вторая половина. Как начнем — так и проведем», — сказал Кутицкий «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.