Защитник московского «Динамо» Осокин прошел просмотр в махачкалинском «Динамо»

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По информации «СЭ», защитник московского «Динамо» Денис Осокин может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо».
20-летний россиянин успешно прошел просмотр в дагестанском клубе, сторонам осталось лишь договориться о финансовых условиях сделки. Ожидается, что московская команда сохранит за собой приоритетное право выкупа футболиста.
Осокин — воспитанник московского «Динамо». Он провел за основную команду бело-голубых один матч — в августе 2022 года защитник принял участие в игре команды против «Ростова» (0:2) в FONBET Кубке России.
Футболист является капитаном «Динамо-2».