Гоцук отметился уникальным «достижением» в матче против «Крыльев Советов»

Сегодня, 17:13
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук отметился уникальным достижением в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).
Он стал первым игроком, забившим автогол, заработавшим пенальти в свои ворота и получившим красную карточку в матчах РПЛ с 2009 года (когда началась собираться подобная статистика).
В топ-5 европейских лигах аналогичным достижение отметились защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек в 2021 году и защитник «Мальорки» Франко Руссо в 2022 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования