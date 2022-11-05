Защитник «Нижнего Новгорода» Александров: «Мы всегда играем на победу. Работаем ради этого»

Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Вы ожидали такого результата?

— Мы всегда играем на победу, поэтому, думаю, мы ожидали. Работаем ради этого.

— Как ощущаются новости про Галактионов в команде?

— Честно, никак. Мы также работаем, все профессионалы. Кто уходит, а кто не уходит это все вокруг. У нас никаких разговоров нет. Мы просто тренируемся, работаем.

— Вы переживаете, что может смениться главный тренер?

— Не могу переживать, потому что нам ничего не говорят. Мы работаем. Он наш тренер.