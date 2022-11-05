Защитник «Нижнего Новгорода» Александров: «Мы всегда играем на победу. Работаем ради этого»

Сегодня, 21:55
Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
— Вы ожидали такого результата?
— Мы всегда играем на победу, поэтому, думаю, мы ожидали. Работаем ради этого.
— Как ощущаются новости про Галактионов в команде?
— Честно, никак. Мы также работаем, все профессионалы. Кто уходит, а кто не уходит это все вокруг. У нас никаких разговоров нет. Мы просто тренируемся, работаем.
— Вы переживаете, что может смениться главный тренер?
— Не могу переживать, потому что нам ничего не говорят. Мы работаем. Он наш тренер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования