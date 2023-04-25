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Гойкович: «Если смотреть сначала серию А или АПЛ, то потом будет казаться, что наш чемпионат — катастрофа»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о турнирном положении команды в чемпионате России.

«Если бы в начале сезона нам сказали, что мы займем восьмое место, все были бы рады! У нас были матчи, которые мы должны были выиграть, могло бы быть больше очков, но при этом мы выигрывали даже те игры, когда соперник нас переигрывал. Наше восьмое место заслуженное. Хотелось бы повторить исторический успех клуба — занять седьмое место», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он поделился мыслями об уровне РПЛ.

«Каждая игра в РПЛ разная — не бывает одинаковых. На стадионе в Оренбурге все матчи проходят быстро, команды играют в атакующий футбол. В Англии тоже есть игры, похожие на наши в РПЛ. Конечно, если смотреть сначала серию А или АПЛ, а потом РПЛ, то будет казаться, что наш чемпионат — катастрофа. Но отмечу, что все игры разные: у нас в лиге тоже бывают интересные противостояния, с открытым футболом», — добавил футболист.

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. В 66 матчах игрок забил 6 голов. На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-rpl-budet-kazat-sya-katastrofoj-esli-snachala-smotret-apl-ili-seriyu-a/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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