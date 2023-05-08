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Сегодня, 09:50

Защитник «Оренбурга» Гойкович: «В начале сезона мы все думали только о том, что нужно остаться в РПЛ»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович объяснил, за счет чего его команде удается сохранить уверенное турнирное положение в РПЛ.

«У нас качественные игроки, и не только те, кто приехал летом. Есть игроки, которые года два играют в команде еще с ФНЛ. Да, когда начался сезон, мы все думали только о том, что нужно остаться в премьер-лиге. Сейчас же, думаю, если в следующем сезоне у нас будет такая же команда, то будет еще больше возможностей, чтобы занять позицию как можно выше», — приводит Sport24 слова Гойковича.

В матче 26-го тура РПЛ «Оренбург» потерпел поражение от ЦСКА (1:2). На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-goykovich-v-nachale-sezona-v-orenburge-dumali-tolko-o-sokhranenii-mesta-v-rpl
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