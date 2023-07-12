Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:43

Гойкович: «Ярошик рассказывал о сборах Газзаева, но так в футбол больше не играют»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о первых тренировках команды под руководством нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Просто познакомились, потом Иржи с каждым индивидуально поговорил. Спросил, кто на какой позиции лучше себя чувствует, что думает о команде. Простой человек, который доносит только то, что нужно, и мне это в нем нравится. Нет такого, что он говорит по десять минут без умолку.
Стал ли Ярошик таким же жестким, каким был Газзаев в ЦСКА? Пока непохоже. Каждая тренировка — с мячом, по полтора часа. Все интенсивно, интересно. Иржи рассказывал о временах в ЦСКА, как они 20 дней бегали без мяча. Но это было очень давно, так никто больше в футбол не играет. Такой подход практиковали не только в России, раньше бегали в горах, по колено в снегу, но сейчас все используют мяч и все более или менее одинаково готовы», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» в конце июня после ухода Марцела Лички в «Динамо». Ярошик в статусе футболиста выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».

Источник: «РБ Спорт»
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Думбия признался, что не держит обиды на Гинера и Бабаева

Думбия объяснил, почему не выучил русский язык за пять лет в России