Защитник «Оренбурга» Гойкович рассказал о предпочтениях в алкоголе

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о том, какие алкогольные напитки предпочитает.

— Когда сезон — я спортсмен. Во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива. Из алкоголя пью все что угодно.

— Даже водку?

— Нет, максимум — виски. Я пробовал водку очень давно. Мои друзья из Боснии — любители этого напитка, а я — нет. В основном, пью пиво, — цитирует Гойковича Sport24.

28-летний защитник в этом сезоне провел 8 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.