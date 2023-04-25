Гойкович: «Разница между «Зенитом» и всеми остальными размером с Марианскую впадину»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, реально ли бороться с «Зенитом» таким командам, как «Оренбург».

«В одной отдельной игре можно соревноваться. Когда играешь у них дома, ментально очень сложно, а когда у нас дома — максимально комфортно: маленький стадион, искусственное поле. В предстоящей игре против них у нас будет преимущество — мы играем дома. «Спартак» и «Локо» пропустили на двоих в Санкт-Петербурге 9 мячей! Думаю, что счет 8:0 не повторится в игре против «Зенита» у нас дома — это нереально. Я согласен с мнением, что есть «Зенит» и другие 15 клубов РПЛ, а эта разница между лидером и всеми остальными — размером с Марианскую впадину. Без шансов против «Зенита» на дистанции», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

«Оренбург» встретится с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ. Матч пройдет 20 мая. На данный момент петербуржцы с 58 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Оренбургская команда занимает 8-е место, имея в активе 36 очков.