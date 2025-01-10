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Сегодня, 18:25

Капитан «Оренбурга» Малых: «Мы не смирились с вылетом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении команды в РПЛ.

«Нужно приложить максимум усилий и сделать все, чтобы вылезти из этой ситуации. Если у нас получится, значит, у нас есть характер и мы сможем что-то показать. Мы не смирились с вылетом. Встретимся с новым руководством, и нам однозначно поставят задачу сохраниться», — сказал Малых «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.

Андрей Малых
РПЛ
ФК Оренбург
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