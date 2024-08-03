Защитник «Оренбурга» Прохин рассказал, что хотел бы быть вызван в сборную России

Футболист «Оренбурга» Данила Прохин рассказал, что думает о старте команды в новом сезоне.

— Как оцените старт сезона для «Оренбурга»?

— С «Химками» проиграли, не удалось добиться положительного результата. Не скажу, что провальный старт. Со «Спартаком» и «Ахматом» выглядели хорошо, но в каждой игре хочется добиваться максимума и забирать три очка.

— На какое место может претендовать «Оренбург» в новом сезоне?

— Сложно сказать. По ходу чемпионата будет многое меняться. После 30 тура я вам скажу, какое место мы займем.

— Есть желание попасть в сборную России?

— Оно всегда есть, но пока я сконцентрирован на клубных делах, — цитирует Прохина «РБ Спорт».