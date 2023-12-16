Гойкович заявил, что вопрос о продлении контракта с «Оренбургом» пока открыт

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном продлении контракта с клубом. Босниец выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его договор с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Не знаю, пока ситуация открытая, а дальше посмотрим. Были разговоры со спортивным директором о продлении контракта и они идут. Нужно принять лучшее решение и для меня, и для клуба. Я уже 3,5 года в клубе. Возможно, я и хотел бы остаться, но сейчас сложно об этом говорить», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Гойкович провел 14 матчей в РПЛ в сезоне-2023/24, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.