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Сегодня, 13:54

Гойкович — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Пока ситуация открытая»

Гойкович заявил, что вопрос о продлении контракта с «Оренбургом» пока открыт
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном продлении контракта с клубом. Босниец выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его договор с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Не знаю, пока ситуация открытая, а дальше посмотрим. Были разговоры со спортивным директором о продлении контракта и они идут. Нужно принять лучшее решение и для меня, и для клуба. Я уже 3,5 года в клубе. Возможно, я и хотел бы остаться, но сейчас сложно об этом говорить», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Гойкович провел 14 матчей в РПЛ в сезоне-2023/24, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Оренбург
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