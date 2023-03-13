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Защитник «Пари НН» Баньяк назвал Кулибали из «Челси» лучшим защитником мира

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Защитник «Пари НН» Франк Баньяк рассказал, кого считает лучшим защитником мира.

«Самюэль — легенда Камеруна, да и я вышел из его академии. Но у меня идолов нет. По моей позиции примером был Рамос. Сегодня полно достойных защитников — тот же Маркиньос. А лучший в мире сейчас, по-моему, Кулибали», — цитирует Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-prygal-kak-sumasshedshiy-nachinavshiy-v-barselone-zashchitnik-pari-nn-banyak-rasskazal-kak-stal-zashchitnikom
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