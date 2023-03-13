Защитник «Пари НН» Баньяк назвал Кулибали из «Челси» лучшим защитником мира

Защитник «Пари НН» Франк Баньяк рассказал, кого считает лучшим защитником мира.

«Самюэль — легенда Камеруна, да и я вышел из его академии. Но у меня идолов нет. По моей позиции примером был Рамос. Сегодня полно достойных защитников — тот же Маркиньос. А лучший в мире сейчас, по-моему, Кулибали», — цитирует Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».