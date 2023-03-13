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Защитник «Пари НН» Баньяк поделился воспоминаниями о «Барселоне»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк поделился воспоминаниями о «Барселоне».

«Непросто покинуть свою страну в 12 лет и попасть в совершенно новую культуру, к незнакомым людям. Но я вжился быстро — сам не знаю как. Будто я родился в «Барсе». Вблизи видел великих игроков вроде Роналдиньо, это стало нормой. Мы жили прямо рядом с полем, где тренировалась первая команда. После занятия я мог поболтать с Роналдиньо или пойти в раздевалку с Самюэлем Это'О. А когда тренировка начиналась, я бежал с урока, как правило, испанского, и прилипал к окну», — приводит слова Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-ya-budto-rodilsya-v-barse-zashchitnik-pari-nn-banyak-vspomnil-svoy-put-v-katalonskiy-klub
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