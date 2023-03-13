Защитник «Пари НН» Баньяк заявил, что в детстве думал о карьере в политике

Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк рассказал о своей семье и признался, что в детстве думал о карьере в политике.

«Мама не работает, отец — в аналоге ЦРУ, местных спецслужбах. Сам я в детстве думал связать себя с политикой. Но вслед за старшим братом увлекся футболом. Он, по сути, и был нашей с братом жизнью. Помню, как играли с друзьями под дождем на песчаных полях — мои бутсы для этого не подходили, так что я их снимал. У меня пять братьев и сестер. Братья тоже футболисты: один сейчас в Германии, другой, как и я, играл в Сербии — восемь лет. Когда меня позвали в академию Это'О, брат звал с собой в Тунис. Я отказался: «Это твоя жизнь, твоя карьера. Хочу идти своей дорогой», — приводит слова Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».